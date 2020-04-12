أنقرة تطلب من بكين توضيحاً حول كتابة اسم جبل تركي على مساعدات لأرمينيا

طلبت وزارة الخارجية التركية، من الصين، تقديم توضيح بشأن كتابة اسم جبل آغري الواقع شرقي تركيا، على حزمة المساعدات التي أرسلتها بكين إلى أرمينيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، الأحد، أن الوزارة قامت بالإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر، وطلبت من السلطات الصينية تقديم إيضاحات بهذا الخصوص.

وقال أقصوي: "تواصلنا أمس مع السفارة الصينية في أنقرة، وطلبنا منها تقديم إيضاحات في هذا الشأن، وكذلك قامت سفارتنا في بكين بالمبادرات اللازمة".

وأردف قائلا: "السفير الصيني دينغ لي، أبلغنا بأن المساعدات المذكورة، أُرسلت من قِبل سلطة محلية في الصين عبر شركة خاصة إلى يريفان، والسلطة المحلية كتبت عبارات باللغة الصينية على طرود المساعدات، ولم تتطرق إلى جبل آغري".

وأضاف أقصوي، أن السفير الصيني أكد أن العبارات المكتوبة باللغة الإنكليزية والتي أشارت إلى جبل آغري، كُتبت فيما بعد.

وأردف متحدث الخارجية التركية: "السفير الصيني أكد لنا أن التحقيقات جارية بشأن كشف الجهة التي أضافت العبارات التي أشارت إلى جبل آغري، وسيتم تزويد الجانب التركي بنتائج التحقيق".

وأشار أقصوي إلى أن السفير الصيني أكد احترام بلاده لوحدة الأراضي التركية وسيادتها.