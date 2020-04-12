انتهاء حظر التجول بـ31 ولاية تركية منتصف الليلة

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن حظر التجوال المفروض بـ31 ولاية بينهم أنقرة وإسطنبول، لمكافحة فيروس كورونا ينتهي منتصف ليلة الأحد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى "اتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بحق 24 ألفا و88 شخصا خرقوا حظر التجول".

وقالت: "جميع المواطنين تقريبًا أبدوا الالتزام بدرجة عالية في الولايات التي شملها حظر التجول".

ووفقًا للبيان، فإن الحظر ينتهي عند الساعة 24.00 بالتوقيت المحلي لتركيا (21.00 ت.غ).

وأكّد على استمرار حظر التجول المفروض على المواطنين من عمر الـ65 عاما فما فوق أو المصابين بأمراض مزمنة، ومن هم دون عمر الـ20 عاما.

ويتواصل أيضًا قرار منع الدخول والخروج في الولايات المعنية.

وشمل حظر التجول كلا من أنقرة، إسطنبول، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، شانلي أورفة، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق وان.

وسجلت تركيا، حتى الأحد، 56 ألفا و956 إصابة بفيروس كورونا من بينها 1198 وفاة و3 آلاف و446 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.