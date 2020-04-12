السعودية تحجب وكالة الأناضول وقناة تي آر تي التركيتين بعد حملة ضدهما

قامت السلطات السعودية، مساء السبت، بحجب موقع النسخة العربية من وكالة "الأناضول" التركية وموقع تلفزيون "تي آر تي عربي" الرسمي، دون أن تعلن ذلك رسمياً حتى الآن.

وتداول مغردون نبأ حجب الموقعين في السعودية، ونشروا صوراً لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام تقول إن الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة، ما يعني أن قرار الحجب جاء من جهة رسمية.

إلا أن وزارة الإعلام السعودية لم تعلن حجب الموقع رسمياً حتى الآن.

وتعرضت وسائل الإعلام التركية وخاصة وكالة الأناضول مؤخراً إلى حملة من مغردين سعوديين على تويتر، يعتقد أنهم يعملون لصالح اللجان الإلكترونية التي تديرها الحكومة والمعروفين بالذباب الإلكتروني، طالبوا خلالها بحجب مواقعها بذريعة الإساءة للمملكة.

ويأتي هذا القرار بعد أن خصصت وكالة الأناضول زاوية يومية تحت مسمى مرصد تفنيد الشائعات، والذي تصدى لرصد المعلومات المغلوطة والشائعات المضللة التي تتداولها وسائل الإعلام السعودية وتتضمن تشويهاً لتركيا.