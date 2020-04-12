تراجع حالات كورونا في وحدات العناية المشددة بتركيا

أظهرت المعطيات الرسمية في تركيا، تراجع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المشددة بسبب فيروس كورونا، لأول مرة منذ ظهوره في البلاد يوم 10 مارس الماضي.

ووفقا لمعطيات من وزارة الصحة، فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المشددة والموصولين بأجهزة تنفس صناعية، تراجع أمس السبت، مقارنة بيوم الجمعة.

وأوضحت المعطيات أن الكوادر الطبية أجرت منذ اليوم الأول لظهور الفيروس، 340 ألفا و380 اختبارا لتشخيص كورونا، وأن نتائج الاختبارات أظهرت إصابة 52 ألفا و167 شخصا بالفيروس.

وخلال هذه المدة، توفي ألف و101 شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما تعافى ألفان و965 آخرون.

وأظهرت المعطيات التي أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع عدد المصابين الراقدين في وحدات العناية المشددة، بشكل منتظم منذ 27 مارس، ولغاية 10 أبريل.

ووفقا للمعطيات، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في وحدات العناية المشددة يوم 27 مارس، 344 شخصا، وفي 28 مارس، 445، وفي 29 مارس 568 مصابا.

وارتفع هذا العدد إلى 725 يوم 30 مارس، فيما بلغ 847 يوم 31 مارس الماضي.

وفي الأول من أبريل، ارتفع عدد المصابين في وحدات العناية المشددة إلى 979 وفي الثاني من أبريل إلى 1101 وفي الثالث من الشهر نفسه إلى 1251.

ويوم الرابع من أبريل، ارتفع العدد إلى 1311 وفي اليوم التالي إلى 1381، وفي 6 أبريل إلى 1415، وفي 7 أبريل إلى 1474.

أما يوم 8 أبريل ، فقد ارتفع فيه عدد المصابين في العناية المشددة إلى 1492، وفي التاسع من الشهر الجاري، إلى 1552 حالة.

وفي العاشر من أبريل الجاري، بلغ عدد المصابين في وحدات العناية المشددة، 1667، غير أن هذا الرقم شهد تراجعا لأول مرة في اليوم التالي، وانخفض إلى 1626.

وكذلك بالنسبة للمصابين الموصولين بأجهزة تنفس صناعية، فقد شهد انخفاضا يوم 11 أبريل، حيث تراجع إلى 1021 حالة، بعد أن بلغ 1062 في 10 أبريل.