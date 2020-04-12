تركيا ترسل دفعة مساعدات طبية ثانية لبريطانيا لمكافحة كورونا

أرسلت تركيا، الأحد، دفعة ثانية من المساعدات الطبية إلى بريطانيا، من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر تويتر، أنه "بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان جرى اليوم إرسال حزمة ثانية من المستلزمات الطبية إلى بريطانيا، لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا".

والجمعة، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى بريطانيا لدعمها في مواجهة جائحة كورونا، حيث هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في العاصمة لندن محملة بمستلزمات طبية.

وفي إطار مساعيها الرامية إلى مساعدة الدول في مواجهة كورونا، أرسلت تركيا خلال الايام الماضية مساعدات طبية مماثلة إلى كل من إيطاليا، وإسبانيا، وشمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفا وغيرها من الدول.

وبلغت إصابات كورونا في بريطانيا 78 ألفا و991، والوفيات 9 آلاف و875 ، لغاية الأحد.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و792 ألفا، توفي منهم نحو 110 آلاف، فيما تعافى أكثر من 410 آلاف.