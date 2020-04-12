القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا ترسل دفعة مساعدات طبية ثانية لبريطانيا لمكافحة كورونا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.04.2020 14:44
آخر تحديث في 12.04.2020 15:32
تركيا ترسل دفعة مساعدات طبية ثانية لبريطانيا لمكافحة كورونا

أرسلت تركيا، الأحد، دفعة ثانية من المساعدات الطبية إلى بريطانيا، من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر تويتر، أنه "بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان جرى اليوم إرسال حزمة ثانية من المستلزمات الطبية إلى بريطانيا، لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا".

والجمعة، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى بريطانيا لدعمها في مواجهة جائحة كورونا، حيث هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في العاصمة لندن محملة بمستلزمات طبية.

وفي إطار مساعيها الرامية إلى مساعدة الدول في مواجهة كورونا، أرسلت تركيا خلال الايام الماضية مساعدات طبية مماثلة إلى كل من إيطاليا، وإسبانيا، وشمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفا وغيرها من الدول.

وبلغت إصابات كورونا في بريطانيا 78 ألفا و991، والوفيات 9 آلاف و875 ، لغاية الأحد.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و792 ألفا، توفي منهم نحو 110 آلاف، فيما تعافى أكثر من 410 آلاف.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن بلاده أرسلت وسترسل...
مختارات