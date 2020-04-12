للمرة الأولى.. انخفاض عدد مرضى كورونا في العناية المركزة بتركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأحد، إن بلاده شهدت للمرة الأولى انخفاضا في عدد مرضى فيروس كورونا بأقسام العناية المركزة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي على حسابه في موقع تويتر.

وأضاف قوجه: "هناك تطور جديد على صعيد علاج مرضى فيروس كورونا اليوم، حيث إن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض للمرة الأولى على صعيد تركيا".

وتابع: "علماؤنا في 6 جامعات لديهم قناعة مشتركة: تحقق ذلك نتيجة التدابير المتبعة في العلاج. النتيجة التي سنحصل عليها من التدابير مؤكدة".

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفا و167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة.

وذكرت أن ألفين و965 مصابا تعافى من الفيروس، بينما يرقد 1626 شخصاً بوحدات العناية المركزة.