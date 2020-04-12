وزير الداخلية التركي يقدم استقالته من منصبه والرئيس أردوغان يرفض

قدم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، استقالته من منصبه، معلنا تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجول على 31 مدينة تركية، ينتهي منتصف ليلة الأحد.

وفي وقت لاحق، رفض الرئيس أردوغان استقالة صويلو، وطالبه بالاستمرار على رأس عمله، وأشاد أردوغان بإنجازات وزارة الداخلية في عهد صويلو، وعمله الدؤوب من أجل رفعى تركيا واستقرارها.

وقال صويلو في بيان: "تطبيق قرار حظر التجول الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديدا لمنع انتشار الوباء (كورونا) أتحمل مسؤوليته بكافة أبعاده، والمشاهد التي ظهرت - وإن كانت في ساعات محدودة بالبداية -، لم تتسق مع هذه المرحلة التي تمت إداراتها بشكل مثالي".

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت، الجمعة، حظرا للتجول في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا.