أردوغان: تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على كورونا بسرعة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تأتي في مقدمة الدول التي تسيطر على جائحة كورونا بأسرع صورة عبر التدابير المتخذة لمكافحتها.

وتحدث أردوغان، في مؤتمر صحفي عقد بإسطنبول عقب ترؤسه لجلسة للحكومة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عن "تقدم هام" تحرزه تركيا في السيطرة على جائحة كورونا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده لا تعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنيها.

من جهة أخرى، أوضح أردوغان أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم للبلدان التي تطلب المساعدة في إطار مكافحة كورونا، قائلا: "أرسلنا مساعدات طبية إلى 34 دولة ومستمرون في الأيام المقبلة".

وحول استقالة وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على خلفية حظر التجول المعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة في تركيا، أكد أردوغان أنه رفض استقالة الوزير صويلو، وطلب منه الاستمرار في منصبه.

وأضاف: "سنواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع كلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا".

وزاد: "أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتباراً من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 أبريل/ نيسان وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 أبريل".