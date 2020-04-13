المجلس العلمي في وزارة الصحة: مقبلون على مرحلة تراجع معدلات الإصابة بكورونا

قالت البروفسور بينار أوقياي، عضو المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة التركية إن تركيا مقبلة على مرحلة ستشهد فيها تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتلحق بركب البلدان الأوروبية التي بدأت تشهد أيضاً تقلّصاً في أعداد حالات كورونا.

وأضافت "أوقياي" في تصريحات لوكالة الأناضول، أن المرحلة المقبلة هذه ستشهد تسطيح المنحنى في بيانات الإصابات بكورونا وبالتالي الوفيات أيضاً.

"أوقياي" وهي عضو هيئة التدريس في قسم الصحة العامة بجامعة عدنان مندريس التركية، أشارت إلى أن معدلات الإصابة بكورونا في البلدان الأوروبية بدأت تتراجع مقارنة بنسبة الفحوصات التي يتم إجراؤها.

وأفادت أن تركيا أيضاً مقبلة على المرحلة نفسها، حيث سيكون هناك تسطيحاً لمنحنى بيانات الإصابات فيها، مبينة أن الوصول لهذه النتيجة قد يستغرق ما بين 1 – 1.5 شهراً، كما تبيّن ذلك في أوروبا.

وأضافت أن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد القضاء على الفيروس، يجب أن تكون على مراحل، مشددة على ضرورة حماية كبار السن في هذه المرحلة وعدم السماح لهم في الوهلة الأولى، بدخول الأماكن المزدحمة.

وفي سياق متصل، أشادت "أوقياي" بالكادر الطبي والبنية التحتية الطبية في تركيا، مشيرة إلى أنه يواصل أنشطته بانسجام.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد، 56 ألفا و956 إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت الوفيات إلى 1198، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد.