المديرية العامة للأمن تتسلم مركبات مطورة خاصة بالتحقيق الجنائي

تسلمت المديرية العامة للأمن من الصناعات الدفاعية التركية، 6 مركبات محلية الصنع من الجيل الحديث، مخصصة للتحقيق الجنائي.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية التابع لرئاسة الجمهورية، إسماعيل دمير، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع محلي لتصنيع مركبات تحقيق جنائي، محلية، من الجيل الحديث، وتزويد قوات الأمن بها، لتعزيز إمكاناتها وقدراتها في هذا المجال.

وأضاف أن تزويد الأمن التركي بهذا النوع من المركبات المحلية والتي تحمل اسم "قيراتش"، خطوة هي الأولى من نوعها.

وأكد على اعتزامهم مواصلة تزويد قوات الأمن بالمركبات والمعدات والتقنيات اللازمة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم بشكل أكبر.

وتمتلك "قيراتش" ميزة الدفع الرباعي والثنائي مع الرباعي وهي مزودة بنظام إضاءة خارجية يغطّي مساحة واسعة حولها.

المركبة التي تمتلك أيضاً رافعة إنقاذ، تضم بداخلها مكتباً، ومخبراً وأقساماً لحفظ الأدلة الجنائية، فضلاً عن أنها مزودة بنظام مراقبة قادرة على تغطية محيطها بمساحة 360 درجة.

ومن المقرر ضمن إطار المشروع ذاته، أن تزوّد الصناعات الدفاعية التركية، قوات الأمن في البلاد، بـ 60 مركبة من طراز "قيراتش"، منها 20 مدرعة، إلى جانب معدّات محلية مخصصة أيضاً في التحقيق الجنائي.