تركيا.. اختبار كورونا وعلاجه مجاني لجميع المواطنين دون تأمين صحي

تسمح لائحة قانونية جديدة تم تنفيذها يوم الثلاثاء للمواطنين الأتراك بتلقي علاج كوفيد-19 مجاناً حتى لو لم يكن لديهم ضمان اجتماعي أو تأمين صحي. ويتيح القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية للمواطنين الأتراك الوصول المجاني إلى كافة الاختبارات والأدوية اللازمة لمعالجة الوباء المستجد.

وكانت مديرية الضمان الاجتماعي "SGK" أعلنت في وقت سابق عن تغطية مجانية لعلاج المرض، للمواطنين المشمولين بالضمان الاجتماعي.

وفي حربها ضد جائحة الفيروس المستجد، سارعت تركيا ببناء مستشفيات جديدة وبدأت العلاج التكميلي باستخدام البلازما.