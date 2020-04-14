تركيا تضيء أبرز معالم أنقرة بألوان علم أذربيجان تضامناً معها

أنارت تركيا برج أتاكوله، رمز العاصمة أنقرة، بألوان علم أذربيجان في خطوة لإظهار تضامنها من البلد الشقيق.

وكانت أذربيجان قد أنارت في 11 أبريل/نيسان، مركز حيدر علييف، الذي يعتبر من الرموز المعمارية الحديثة للعاصمة باكو، بالعلم التركي، بهدف تقديم الدعم لأنقرة في مواجهتها فيروس كورونا.

وعلى خلفية هذه اللفتة من أذربيجان، قامت تركيا بإنارة برج أتاكوله بألوان العلم الأذربيجاني، الأزرق والأحمر والأخضر، في إشارة على القرابة والتضامن والأخوة التي تجمعهما.

وعرضت الشاشات الموجودة في أعلى البرج عبارة "أمة واحدة في دولتين، مع المحبة لأذربيجان الروح".

في حين تموج علما البلدين في الشاشات الضوئية المنحنية العملاقة الموجودة على واجهة مركز التسوق التابع للبرج.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع إصابات كورونا، إلى 61 ألفا و49، توفي منهم 1296، وتعافى 3 آلاف و957.

وفي أذربيجان، أعلن "مقر كورونا" التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع الإصابات إلى 1148، توفي منهم 12، وتعافى 289.