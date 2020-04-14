علماء أتراك يحددون الخريطة الجينية لفيروس كورونا

تمكن مركز البحث والتطوير في جامعة "أرجيس" بولاية قيصري التركية، من تحديد الخريطة الجينية لفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الذي يجري دراسات علمية في إطار مكافحة كورونا.

وأوضح مدير المركز أيكوت أوزدارنده لي، وهو أحد عالمين تمكنا من عزل الفيروس في تركيا، أنهم نشروا خريطة الجينات على منصة تسلسل جينات فيروس كورونا - 2، المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة (سارس-كوف-2).

وأضاف أوزدارنده لي، في البيان، أن المركز نشر تسلسل جينات الفيروس تحت الرمز "EPI_ISL_424366"، وتم تسجيل جينوم الفيروس في قاعدة بيانات بنك الجينات برقم "# 2333526".

من المتوقع أن تسهل عملية تحديد التسلسل الجيني للفيروس مهمة إيجاد لقاح مضاد له من قبل الجامعات والمراكز العلمية التركية.

وفي وقت سابق، أعلن معهد التكنولوجيا الحيوية التابع لجامعة أنقرة، استكمال البروفسور أيقوت أوزقول، المرحلة الأولى من إيجاد لقاح مضاد لكورونا.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن "منسّق المعهد البروفسور أوزقول، نجح في عملية عزل الفيروس سارس-كوف-2، (SARS-COV-2)، المسبب لمرض Kovid-19 المعروف بمرض كورونا، ليكون بذلك قد أتم الخطوة الأولى للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا".