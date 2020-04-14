معمرة تركية تبلغ 107 أعوام تهزم "كورونا"

تمكنت المعمرة التركية حوى خان قره دنيز، من التغلب على فيروس كورونا والتماثل للشفاء، بعد رحلة علاج تلقتها في إحدى مستشفيات مدينة إسطنبول.

وغادرت قره دنيز (107 أعوام) الثلاثاء، مستشفى إسطنبول للأبحاث والتعليم، حيث كانت تتلقى العلاج.

واستجابت قره دنيز للعلاج وغادرت المستشفى، وسط تصفيق الكادر الطبي الذي أشرف على علاجها.

وأوصى الأطباء المسنة التركية بالالتزام بالحجر الصحي داخل منزلها واتباع تدابير الوقاية.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1296، والإصابات إلى 61 ألفا و49 حالة.

وذكرت أن 3 آلاف و957 مصابا تعافوا من الفيروس، بينما يرقد 1786 شخصاً بوحدات العناية المركزة.