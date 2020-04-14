تركيا تعلن بدء تراجع معدل انتشار كورونا مع وصول الإصابات إلى 65 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء تسجيل 107 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي حتى الآن، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1403.

وبحسب البيانات التي كشفت عنها الوزارة، فقد تم اليوم تسجيل 4062 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الكلية إلى 65111 إصابة.

كما تعافى 842 مصابا بفيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين في تركيا حتى الآن إلى 4799.

في السياق نفسه، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن معدل إصابات فيروس كورونا في تركيا بدأ بالتراجع في الأسبوع الرابع من انتشاره.

وقال قوجه، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب مشاركته في اجتماع المجلس العلمي التركي الخاص بكورونا إن الفرق الطبية المختصة بالبحث عن مصدر العدوى التابعة لوزارة الصحة تراقب 251 ألفا و28 شخصا.