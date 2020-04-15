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الجيش التركي يحيّد إرهابيين في ولاية شرناق بغارة جوية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 15.04.2020 12:14
آخر تحديث في 15.04.2020 12:20
الجيش التركي يحيّد إرهابيين في ولاية شرناق بغارة جوية

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد اثنين من إرهابيي منظمة "بي كا كا" في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عبر حسابها في موقع "تويتر".

وقالت الوزارة إن قيادة الدرك في شرناق رصدت تحركات إرهابيين اثنين في قضاء "سيلوبي"، لتقوم القوات الجوية بتحييدهما عبر تنفيذ غارة على موقعهما.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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