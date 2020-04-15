حصيلة وفيات كورونا بتركيا تبلغ 1518 بعد تسجيل 115 وفاة جديدة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 1518، بعد تسجيل 115 حالة وفاة بالفيروس في آخر 24 ساعة.

كما أعلن الوزير التركي، في تغريدة عبر تويتر، أن حصيلة الإصابات بالفيروس وصلت إلى 69 ألفاً و392، بعد تسجيل 4281 إصابة جديدة اليوم.

وتعافى بحسب الوزير 875 مصاباً بكوفيد-19 ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 5674.

وبحسب البيانات التي شاركها الوزير قوجه، فإن عدد الفحوص الجديدة التي أجريت بلغت 34 ألفاً و90 فحصاً، ليصل عدد من أجري لهم فحص كورونا في عموم البلاد حتى الآن إلى 477 ألفاً و716