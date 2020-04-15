ستولتنبرغ يشيد بمساعدات تركيا إلى حلفائها في الناتو

قال ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إن تركيا واحدة من البلدان التي قدمت المساعدات الأكبر إلى الحلفاء في إطار مكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "فرانكفورت العامة" الألمانية، الأربعاء، أشاد خلاله بتركيا التي قدمت مساعدات طبية للدول الأعضاء في الحلف لمكافحة جائحة كورونا.

وذكر ستولتنبرغ أن "تركيا واحدة من الدول التي قدمت المساعدات الأكبر للحلفاء، حيث قامت بإرسال مستلزمات طبية وملابس واقية إلى بريطانيا عبر طائرة شحن عسكرية".

وأوضح أن الطائرة التركية "استخدمت لأول مرة رقم الناتو، لقد قمنا بتطوير هذه الآلية مع الوكالة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (Eurocontrol) وتمت تجربتها للمرة الأولى من قبل تركيا".

وأشار إلى أن تركيا أرسلت مساعدات طبية إلى شمال مقدونيا التي انضمت حديثاً إلى حلف الناتو.

ولفت إلى أن فيروس كورونا لا يعرف حدود البلدان، مؤكداً على ضرورة النضال بشكل مشترك لمكافحة الوباء.

ومؤخراً أرسلت تركيا مساعدات طبية على دفعتين إلى بريطانيا لدعمها في مواجهة جائحة كورونا، عبر طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمستلزمات طبية.

وفي إطار مساعيها الرامية لمساعدة الدول في مواجهة كورونا، أرسلت تركيا خلال الأيام الماضية مساعدات طبية مماثلة إلى كل من إيطاليا، وإسبانيا، وشمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو.