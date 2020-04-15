عمال البلديات يطعمون الطيور والحيوانات خلال حظر التجول في تركيا

مد عمال البلدية في منطقة "ألطن داغ" في أنقرة، يد العون لأحد المواطنين الذي اعتاد على إطعام طيور الحمام في مكان عمله، بعد أن اضطر للبقاء في منزله بسبب حظر التجول المفروض في نهاية الأسبوع الماضي.

فقد تقدم المواطن "عزيز ديميرتيبة" (53 عاماً) الذي يعيش في حي "كيجي أوران"، بطلب المساعدة من البلدية لإطعام طيوره البيضاء لأنه لم يتمكن من الذهاب إلى العمل بسبب حظر التجول.

فاستجاب عمال البلدية على الفور لطلبه وذهبوا إلى ورشته في منطقة أخرى، وقدموا الطعام لـ 50 حمامةً كانت تتضور جوعاً لأنها بقيت لمدة 24 ساعة دون طعام، بينما قام الأطباء البيطريون بإجراء فحص طبي للحمام.

وقال "ديمير تيبيه": "كانت الطيور المسكينة ستعاني من الجوع لمدة يومين. لكن بفضل عمال البلدية، تم إطعامهم وإجراء فحوصات طبية لهم".

وشدد "عاصم بالجي" رئيس بلدية "ألطن داغ" على أن البلدية حشدت جميع الجهود من أجل الطيور والحيوانات الضالة خلال حظر التجول الذي استمر يومين، وقال أن طعام الحيوانات والطيور وُضع في مناطق محددة.

وأوضح: "لقد أخبرنا المواطن عزيز أن طيوره تتضور جوعاً. ونحن نقيم أهمية كبيرة لكل ذي روح". وأضاف : "سنواصل العمل في رعاية أصدقائنا الحيوانات".