وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع للناتو عبر الفيديو

شارك وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، إن اجتماع وزراء دفاع الناتو انعقد للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو، بدلا من المقر العام للحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية.

وشارك الوزير التركي في الاجتماع من مقر الوزارة بأنقرة، إذ أطلع في كلمته بقية الوزراء على التدابير التي اتخذتها بلاده، والمساعدات محلية الصنع التي أرسلتها إلى الدول الصديقة والحليفة، في إطار دعمها لمكافحة الفيروس.

وتناول وزراء دفاع الحلف خلال الاجتماع التدابير الوقائية التي يتبعها الناتو والدول الأعضاء لمواجهة الفيروس، والتدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون تحول الوباء إلى أزمة أمنية.

كما تبادل الوزراء وجهات النظر بخصوص التبعات المحتملة لوباء كورونا على المديين المتوسط والطويل.

وإجمالًا، أصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و69 ألفا بالعالم، توفى منهم ما يزيد على 133 ألفًا، وتعافى أكثر من 508 آلاف، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.