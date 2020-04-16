تعرف على الطبيب السوري محمد الشماع الذي توفي أثناء مكافحته كورونا

توفي الطبيب السوري، محمد الشمّاع، في مدينة إسطنبول، نتيجة إصابته بفيروس كورونا الذي كان يعمله على مكافحته.

وكان الشمّاع، الأخصائي في أمراض الداخلية، قد لجأ للعيش في إسطنبول، عقب اندلاع الأزمة السورية عام 2011، ومن ثم انتقل للعمل في قطر، إلا أنه عاد إلى إسطنبول مرة أخرى بناء على طلب والدته.

ومنذ عودته إلى إسطنبول قبل عامين، شرع الطبيب السوري في العمل لدى مركز يقدّم الخدمات الصحية والطبية للاجئين والمهاجرين، إلى أن أصيب مؤخراً بفيروس كورونا.

خضع الشمّاع للمعالجة في أحد مشافي إسطنبول، لـ 15 يوماً، إلا أنه توفي لاحقاً عقب صراعه مع الفيروس.

وأشاد الطبيب مهدي داوود، رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، بجهود الشماع في خدمة الآخرين، وتوعية الجالية العربية في تركيا، بمخاطر "كورونا" وطرق الوقاية منه.

وأوضح داوود أن زميله الطبيب السوري كان في مقدمة الأطباء العرب المتطوعين لتقديم الخدمات الصحية للاجئين والجالية العربية في تركيا.

وفي سياق آخر، أكد داوود أن الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت عرضاً للأطباء السوريين القاطنين في تركيا، للعمل على أراضيها، إلا أنهم رفضوا ذلك.