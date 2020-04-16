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خبراء أتراك يطورون "مادة فعالة" لمكافحة كورونا ويبدؤون باختبارها

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 16.04.2020 20:55
آخر تحديث في 17.04.2020 02:32
خبراء بجامعة تشوكوروفا في أضنة اختبروا مخبرياً بنجاح مادة فعالة ضد كورونا الأناضول خبراء بجامعة تشوكوروفا في أضنة اختبروا مخبرياً بنجاح مادة فعالة ضد كورونا (الأناضول)

طور فريق من الخبراء الأتراك بجامعة "تشوكوروفا" في ولاية أضنة، مادة فعالة قد تشكل بديلاً للأدوية المستعملة حاليا في علاج فيروس كورونا، إذ يستعدون لتجربتها على الحيوانات في أقرب وقت.

ويضم الفريق 8 خبراء من كليات مختلفة بجامعة "تشوكوروفا"، ويترأسه عضو الهيئة التدريسية في كلية التعليم البروفيسور عثمان غولناز.

وقال غولناز، في مؤتمر صحفي، إنه قرر مع أعضاء فريقه البدء برحلة البحث عن علاج مع تفشي كورونا في معظم دول العالم.

وأضاف أن أعضاء الفريق اجتمعوا قبل حوالي شهرين ونصف لإيجاد حلول ضد تفشي الفيروس، وأن جهودهم أسفرت عن إنتاج مادة فعالة تساهم في الحد من تكاثر الفيروس.

ولفت غولناز إلى أن تركيبة المادة الفعالة تختلف بشكل كامل عن الأدوية المستخدمة حاليا في عملية علاج المصابين بالفيروس.

وأوضح أن المادة الفعالة تساهم في إيقاف تكاثر الفيروس، وتجاوزت الاختبارات المخبرية في هذا الخصوص بنجاح.

وبيّن غولناز أن هناك مرحلة طويلة بانتظارهم بعد الآن، حيث سينتقلون لتجربة المادة على الحيوانات في أسرع وقت.

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