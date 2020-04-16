وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيرته الألمانية التعاون لمكافحة كورونا

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، أهمية التعاون والتضامن لمكافحة كورونا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن الطرفين تبادلا خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتلك المتعلقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر البيان أن الجانبين بحثا في المكالمة أهمية التعاون والتضامن في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و146 ألفا، توفي منهم أكثر من 144 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 545 ألفا، حسب موقع "Worldometer".