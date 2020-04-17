الداخلية التركية تشدد على تدابير "كورونا" قبيل حظر التجول

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنها أعطت تعليماتها للتركيز على تدابير مكافحة كورونا، الجمعة، استعدادا لتطبيق حظر التجول في 31 ولاية، نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن تعليماتها للولايات المعنية تشمل حظر التجول يومي السبت والأحد، والتشديد على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير.

وأوضح البيان، أنه "ستتم مراقبة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في الأماكن التي تشهد ازدحاما في المحلات والأسواق والأفران ومحطات الوقود، إضافةً إلى وسائل النقل العام ".

وأضاف أن المراقبة ستكون مكثفة بعد التاسعة مساء الجمعة، في الأماكن التي ستبقى مفتوحة خلال فترة الحظر، مثل الأفران والمقاصف والمتاجر الموجودة داخل محطات الوقود".

كما أكد البيان، أنه "سيتم فرض غرامة مالية على المخالفين من المواطنين والمحال وفق المادة الـ 282 من قانون حفظ الصحة العامة والمادة الـ 195 من القانون الجنائي التركي".

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 74 ألفا و193، مقابل 1643 من الوفيات.

وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و190 ألفا، توفي منهم أكثر من 147 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 553 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.