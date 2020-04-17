وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر"، أن "جنودنا الأبطال منعوا محاولة تسلل كانت تهدف إلى الإخلال بالأمن والاستقرار في منطقة نبع السلام".

وأضافت: "جرى تحييد 4 إرهابيين من منظمة بي كا كا/ي ب ك الإرهابية عبر عملية ناجحة دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.