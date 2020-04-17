تركيا ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الصومال للمساعدة في مكافحة كورونا

توجهت طائرة مساعدات طبية، الجمعة، من تركيا باتجاه الصومال، في إطار تضامن أنقرة مع مقديشو لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب مصادر صحفية، "أقلعت، الجمعة، طائرة الشحن التركية من مطار أتيمسكوت العسكري بأنقرة، وعلى متنها مساعدات طبية تم تحضيرها من قِبل وزارة الصحة، ومنظمة الهلال الأحمر التركي".

وحتى صباح الجمعة، وصلت إصابات كورونا في الصومال إلى 80، توفي منهم 5، وتماثل للشفاء اثنان.

وخلال الأيام الماضية، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى عدد كبير من الدول، أبرزها بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، صربيا، الجبل الأسود، شمال مقدونيا البوسنة والهرسك.

وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و190 ألفا، توفي منهم أكثر من 147 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 553 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.