تركيا تشهد ثباتاً في معدل زيادة الإصابات والوفيات بكورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات لديها بمرض كوفيد-10 إلى 1769، بعد تسجيل 126 وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.

وبحسب البيانات اتي نشرتها الوزارة على موقع مخصص لرصد انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن تركيا سجلت 4353 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما يرجع الحصيلة الكلية إلى 78 ألفاً و546.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1542 حالة شفاء، وهو أعلى حصيلة يومية للمتعافين حتى الآن.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، تعليقاً على الأرقام الجديدة، إن وتيرة الإصابات انخفضت، مؤكداً أن ارتفاعها جاء بالتزامن مع زيادة الاختبارات، مشدداً أنه "قد نشهد في الأيام المقبلة ثباتاً في عددها".

وأضاف قوجا أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً تراجع من 35 إلى 18 بالمئة بعد قرار حظر التجول بحقهم، مبيناً أن "تدابير حظر التجول على المسنين فوق 65 عاماً والفتية دون سن العشرين آتت أكلها".

ودعا الوزير التركي المواطنين إلى "الصبر وعدم التخلي عن التدابير منعاً لموجة إصابات جديدة بكورونا".