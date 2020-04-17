تركيا تضع 63 مواطناً قدموا من ليبيا في الحجر الصحي

وضعت السلطات التركية 63 مواطنا أجلتهم من ليبيا في الحجر الصحي، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصل المواطنون الذين جرى إجلاؤهم إلى مطار إسطنبول الجمعة، قبل نقلهم إلى قضاء تشورلو في تكيرداغ (شمال غرب)، ووضعهم داخل سكن طلابي مخصص للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبعد وصولهم، أجرت فرق طبية الفحوصات اللازمة لهم، ووزعوا بعدها على الغرف المخصصة لهم.

واتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة على مداخل ومخارج السكن الطلابي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة تسجيل 126 وفاة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1769، فيما بلغ عدد الإصابات 78 ألفا و546، والمتعافين 8631.