ماكينات خاصة لتوزيع أقنعة مجانية لركاب المترو في إزمير

اعتمدت بلدية إزمير التركية ماكينات خاصة تقوم بتوزيع الكمامات الوجهية بشكل آلي، لوقاية ركاب المترو من الإصابة بـ كوفيد-19 في المدينة التي تعد ثالث أكبر مدينة في تركيا.

وسيكون بإمكان ركاب المترو من الآن فصاعداً، الحصول على أربعة أقنعة وجهية و 100 مليلتر من المطهرات مجاناً كل أسبوع من خلال وضع بطاقاتهم في آلة التوزيع، التي يطلق عليها اسم "Maskamatic"، بعد أن يدفعوا رسوم ركوب المترو.

ومن المقرر أن يتم في الأيام القادمة إزالة المطهرات من الماكينات، مقابل زيادة عدد الأقنعة إلى خمسة، وفقاً للبيان الصادر عن بلدية إزمير.

وتم تركيب أول آلة لتوزيع الأقنعة الواقية في محطة "Konak" بسبب موقعها المركزي الهام. في حين سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل، تركيب المزيد من الماكينات في 10 محطات أخرى.

وقال "تونج صوير" عمدة بلدية إزمير في البيان إن عدد ماكينات توزيع الأقنعة سيزداد كي يتسنى لكل سكان إزمير الحصول على الأقنعة بشكل صحي ومريح.

وأشار "صوير" إلى أن مقر الشركة المنتجة لهذه الماكينات الذكية يقع في إزمير، معرباً عن فخره وامتنانه كونها شركة محلية تمكنت من تطوير هذا الحل.

وعبّر "صوير" عن أمله في نجاح هذه المبادرة، مؤكداً أن "صحة سكان إزمير تأتي أولاً قبل أي اعتبار آخر".