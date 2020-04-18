أدرنة التركية توزع أطنانا من الطعام للحيوانات في الشوارع

وزعت ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، أطنانا من أطعمة الحيوانات على جمعيات الرفق بالحيوان، من أجل إطعام حيوانات الشوارع.

ويأتي ذلك بموجب تعميم صادر من وزارة الداخلية، بشأن توفير الطعام للحيوانات الضالة التي تعاني صعوبة في إيجاد الغذاء، في ظل التدابير المتخذة من أجل التصدي لوباء كورونا.

وفي هذا الإطار وزعت الولاية 6 أطنان من الأطعمة على ممثلي الجمعيات المعنية ومتطوعين، بهدف إطعام حيوانات الشوارع، كالقطط والكلاب.

وقالت ياغمور إسلاتتي، ممثلة "رابطة التضامن من أجل حقوق الحيوان"، إن الحيوانات أيضا تضررت من وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وأشارت إلى إغلاق العديد من المصانع والمطاعم التي توفر الطعام للحيوانات، ما جعل هذه الكائنات تجد صعوبة في إيجاد ما تسد به جوعها.

كما لفتت إلى أن بعض الناس باتوا يتخلون عن حيواناتهم الأليفة، خشية انتقال العدوى عن طريقها، رغم أن العلماء يناشدون بعدم تركها ويستبعدون انتقال الوباء عبرها، على حد تعبيرها.