أردوغان يتفقد جوًّا مستشفيات قيد الإنشاء بإسطنبول

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 مستشفيات قيد الإنشاء في إسطنبول، من الجو.

وأقلعت مروحية تقل الرئيس أردوغان، السبت من قصر هوبر، وحلقت فوق المستشفيات الثلاثة.

واطلع أردوغان من الجو، على سير العمل في مستشفيين قيد البناء، أحدهما في منطقة سنجاق تبه، والآخر ضمن مطار أتاتورك.

كما تفقد أيضا مدينة "بشاق شهير- ايكي تللي" الطبية، التي سيفتتح القسم الأول منها قريبا، واطلع على معلومات من المعنيين حول المستشفيات الثلاثة، وعاد إلى قصر هوبر.

وفي 6 أبريل أعلن أردوغان إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

جدير بالذكر أن مطار أتاتورك الدولي، مخصص حاليا فقط لطائرات الشحن والرحلات الخاصة، بعد دخول "مطار إسطنبول" الجديد الخدمة.