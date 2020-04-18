الجيش التركي يحيد 3 إرهابيين في غارة جوية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارة جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إنه جرى تحييد الإرهابيين الثلاثة، في منطقة "أفاشين- باسيان"، شمالي العراق.

وأكد البيان استمرار عمليات الجيش التركي بكل حزم، ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.