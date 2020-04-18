تركيا تجلي 152 مواطنا تركيا من سفينة سياحية باليونان

أعلن السفير التركي لدى اليونان، "براق أوزو غرغن"، السبت، بدء عملية إجلاء 152 من مواطنيه (من أصل 160) و8 أجانب، كانوا في الحجر الصحي على متن سفينة سياحية في ميناء "بيرايوس" بالعاصمة اليونانية أثينا.

وقال السفير إن مدة الحجر الصحي على 152 تركيًا و8 أجانب من بين ركاب السفينة "El Venizelos"، انتهت ليلة الجمعة- السبت.

وأشار إلى أن بعض الأتراك والأجانب الثمانية، أمضوا الحجر الصحي على متن السفينة، في حين أن البعض الآخر أقام في فنادق يونانية.

وأعرب عن توقعه بدخول المواطنين الـ152، والأجانب الثمانية، إلى الأراضي التركية في وقت لاحق الليلة، من معبر "إيبسالا" الحدودي البري بين تركيا واليونان، عبر الحافلات.

وأكد أوزو غرغين، أن السفارة التركية تابعت عن كثب ومنذ اللحظة الأولى أوضاع مواطنيها على ظهر السفينة.

وبيّن أن السلطات اليونانية أعلمت السفارة بعدم وجود أي مانع من عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم.

ولفت إلى أن وزارة الصحة التركية، ستكون الجهة المسؤولة عن وضع العائدين بعد دخولهم البلاد.

وفي 3 أبريل/ نيسان الحالي، فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على طاقم وركاب السفينة "El Venizelos" في ميناء "بيرايوس" بالعاصمة أثينا، بعد تشخيص إصابات بفيروس كورونا بين الركاب.

وفي تصريح سابق، للسفير التركي، للأناضول، قال فيه إن السفينة تحمل على متنها طاقما مكون من 37 شخصا، و160 مواطنا تركيا، و187 من جنسيات مختلفة.