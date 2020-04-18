تركيا تسجل تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أظهرت أرقام الوفيات والإصابات الجديدة المسجلة في تركيا بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، تراجعاً واضحاً في سرعة انتشار الفيروس.

وبحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية، فقد سجلت وفاة 121 وإصابة 3783 بمرض كوفيد-19 في آخر 24 ساعة.

ومقارنة بأرقام الأمس، حيث سجلت 126 وفاة وإصابة 4353 بالفيروس، فإن منحنى سرعة انتشاره قد تباطأ، بعدما شهد ثباتاً في اليومين الماضيين.

وفي تعليقه على آخر المعطيات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر: "نشهد تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا رغم زيادة عدد الفحوصات".

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت اليوم 40 ألفاً و520، ليصل إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في تركيا منذ دخول الوباء إلى حوالي 600 ألف.

ووصل إجمالي الإصابات في تركيا اليوم إلى 82 ألفاً و329، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1890.

وبلغ عدد المتعافين اليوم 1822. وعلق وزير الصحة التركي على هذا الرقم بالقول: "عدد المتعافين من كورونا تجاوز 10 آلاف. نتميز بالقدرة على معالجة المصابين".