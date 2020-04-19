"المنزل يتسع للحياة".. تطبيق تركي على الهواتف الذكية لمراقبة انتشار كورونا

أطلقت وزارة الصحة التركية، الأحد، تطبيقا على الهواتف الذكية، حول فيروس كورونا، يتيح للمواطنين مراقبة حالات الخطر في مناطقهم، ومتابعة أوضاعهم الصحية.

ويأتي التطبيق الذي يحمل اسم "Hayat Eve Sığar" ومعناه باللغة العربية "المنزل يتسع للحياة"، ضمن جهود وزارة الصحة بالاستفادة من الإمكانات التكنولوجية، في مكافحة كورونا.

ويقدم هذا التطبيق للمواطنين، خدمة إرسال إشعارات لهم، تعلمهم بمستوى خطورة البيئة التي يوجدون فيها آنيا، ومن ثم إمكانية الابتعاد عن الأماكن الخطرة، والسلامة من احتمال الإصابة بالفيروس.

كما يتضمن التطبيق بيانات عن الأرقام الآنية للإصابات والوفيات، وعدد الاختبارات اليومية، وإمكانية إجراء اختبار يومي لكورونا عبر الإجابة عن بعض الاستفسارات المتعلقة بأعراض الفيروس.

وآلية هذا الاختبار تعتمد على إجابات صاحب الهاتف، وفي حال كانت أجوبته تشير إلى احتمال إصابته بالفيروس، فإن التطبيق سينقل معطيات الشخص إلى الطبيب المختص الذي سيتابع حالته.

ويوفر التطبيق للمواطنين أيضا، خريطة للمستشفيات والصيدليات والمتاجر ومواقف الحافلات القريبة من موقعهم.

وإلى جانب متابعة الأوضاع الصحية الشخصية، يمكن للراغبين في متابعة أوضاع أسرتهم وذويهم عبر إدخال بياناتهم إلى حسابه الشخصي، بعد الحصول على إذن مسبق من أصحاب العلاقة.

كما تستعد وزارة الصحة، لإضافة ميزات جديدة على التطبيق في وقت قريب، وكل ذلك بهدف مساعدة المواطنين على حماية أنفسهم من مخاطر الإصابة بالفيروس.

وبفضل الخوارزميات الذكية التي تم تطويرها، سيتم التحقق إذا كان المواطن اختلط مع أشخاص مدرجين على قائمة الفئة الخطرة.

ويمكن للمواطنين والأجانب على حد سواء تنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية مجانا، وهو متوفر لدى منصتي تشغيل "APPSTORE" و"GOOGLE PLAY".