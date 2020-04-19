حصيلة وفيات تركيا في الخارج جراء كورونا تصل إلى 342

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ارتفاع عدد وفيات الأتراك في الخارج جراء فيروس كورونا إلى 342.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "NTV" التركية، السبت.

وقال تشاوش أوغلو إنه "بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، تم لغاية اليوم إجلاء أكثر من 25 ألف مواطن من 74 بلدا، ووضعهم بالحجر الصحي".

وأضاف أن التمثيليات الدبلوماسية التركية في 70 بلدا، تلقت أكثر من 25 ألف طلب من المواطنين الراغبين في العودة إلى بلادهم قبل بداية شهر رمضان.

وأكد تشاوش أوغلو، أن وزارة الخارجية أنهت كافة الاستعدادات في هذا الخصوص.

وأردف: "تم التخطيط لـ105 رحلات إضافية من 72 بلدا لجلب مواطنينا قبل حلول شهر رمضان".

من جانب آخر، أعلن تشاوش أوغلو، أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اجتماعا الأسبوع القادم حول وباء كورونا، بناء على دعوة تركيا".

وأشار إلى أن أنهم يجرون استعدادات بخصوص السياسة الخارجية لبلاده ما بعد جائحة كورونا، مبينا أنهم يواصلون العمل على ذلك، وسيقدمون نتائجه إلى الرئيس أردوغان.

وأضاف الوزير التركي أنه لا شيء سيبقى كسابق عهده بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأوضح أن 116 دولة طلبت مساعدة تركيا بخصوص مكافحة الوباء، مؤكدا أنهم مدّوا يد العون إلى 44 دولة.

ولفت إلى أن تركيا تلبي احتياجاتها أولا، ومن ثم تقدم المساعدة الطبية إلى البلدان الأخرى بخصوص مكافحة كورونا.

وحول قطع الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية، أشار تشاوش أوغلو إلى اعتقاده أن القرار الأمريكي خاطئ.

ولفت إلى أنه بالإمكان توجيه انتقادات إلى المنظمة، والأمم المتحدة، ولكن لا ينبغي قطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية في هذه المرحلة.

ومساء السبت، ارتفع عدد إصابات كورونا في تركيا إلى 82 ألفا و329، توفي منهم 1890، فيما تعافى 10 آلاف و453.