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127 وفاة جديدة بكورونا في تركيا وحصيلة الإصابات تتجاوز 86 ألفاً

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 19.04.2020 19:12
آخر تحديث في 20.04.2020 01:58
127 وفاة جديدة بكورونا في تركيا وحصيلة الإصابات تتجاوز 86 ألفاً

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، فيما سجل وفاة 127 شخصاً بالفيروس.

وبهذه الأرقام الجديدة، وصلت حصيلة الإصابات الكلية في تركيا إلى 86 ألفاً و306، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.

كما شهدت تركيا اليوم تسجيل 1523 حالة شفاء من كورونا، ما يرفع حصيلة المتعافين من المرض إلى 11 ألفا و976.

وفي تعليقه على الأرقام الجديدة، قال الوزير قوجه إن التدابير المتخذة ضد كورونا "تؤتي ثمارها".

ودعا المواطنين إلى الوثوق "بقوة جيش تركيا الطبي، ونظامها الصحي"، وأيضاً "مواصلة الالتزام بالتدابير".

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