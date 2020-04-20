أردوغان: نخطط لفرض حظر التجول 4 أيام يبدأ الخميس بـ31 ولاية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة تخطط لفرض حظر التجول مجددا في 31 ولاية، لمدة 4 أيام تبدأ الخميس 23 أبريل، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، عقب اجتماع للحكومة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة شارك فيه، من قصر "هوبر" الرئاسي بمنطقة طرابيا بإسطنبول.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "مكافحة جائحة كورونا كان البند الرئيسي لاجتماع الحكومة إلى جانب قضايا أمنية إقليمية مهمة، على رأسها المستجدات في سوريا وليبيا وبحر إيجة".

ومضى قائلا: "نخطط لفرض قيود على التجول مجددا في 31 ولاية، أيام 23-24-25-26 أبريل/نيسان الجاري".

وتحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان من كل عام بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، ويعتبر عطلة رسمية.

وأضاف أردوغان: "سنستمر خلال الفترة المقبلة بفرض قيود على التجول نهاية الأسبوع بشكل لا يعوق الإنتاج في مجالات الزراعة والصحة والغذاء".

وطبقت وزارة الداخلية حظر التجول يومي السبت والأحد، نهاية الأسبوعين الماضيين.

وأكد أردوغان أن تركيا بدأت تجني ثمار التدابير التي اتخذتها لمكافحة جائحة كورونا.

وأردف: "نجحنا في منع تحول جائحة كورونا إلى كارثة بفضل التزام شعبنا بالتدابير إلى حد كبير".

وتابع: "نهدف إلى تطبيق التدابير بدقة لتقليص مسار انتشار الوباء إلى مستوى يسمح بعودة الوضع إلى طبيعته بعد عيد الفطر".

وأوضح أن الحجر الصحي مازال مفروضا على 239 حيا وبلدة ومنطقة سكنية لكسر سرعة انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن تركيا تقوم بتعزيز إمكاناتها فيما يخص عدد الأسّرة بالمستشفيات ووحدات العناية المركزة، مشددا أنه "لا يوجد ازدحام غير طبيعي في المستشفيات".

ونوه أن البلاد تمتلك مخزونا كبيرا من الأدوية الحيوية وأن الشركات التركية بدأت بتصنيعها محليا.

ولفت إلى أن تركيا قطعت شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية، وستواصل تقدمها في كافة المجالات المهمة وعلى رأسها الأجهزة الطبية والأدوية.

وبين أن تركيا باشرت بإنتاج أجهزة تنفس صناعي بعد 14 يوما من إطلاق حملة الإنتاج المحلي لتلك الأجهزة.

ولفت إلى أن الحكومة تسلمت الاثنين 100 جهاز تنفس منتج محليا.

وأوضح أن عدد الأجهزة المنتجة سيبلغ 5 آلاف جهاز بحلول نهاية مايو/أيار المقبل.

وتطرق الرئيس إلى حملة التضامن الوطني لدعم المتضررين من كورونا قائلا: "حجم التبرعات بلغ قرابة مليار و800 مليون ليرة (نحو 260 مليون دولار)".