الخطوط التركية تسير 195 رحلة لإجلاء 25 ألف تركي من عشرات الدول

أطلقت شركة الخطوط الجوية التركية، حملة واسعة لإجلاء آلاف الأتراك العالقين في الخارج، بسبب توقف الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الشركة في بيان، الاثنين، أنها ستنظّم 195 رحلة لجلب نحو 25 ألف مواطن تركي من 59 دولة حول العالم.

وأضاف البيان أن حملة الخطوط الجوية التركية تندرج في إطار الإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الحملة انطلقت اعتبارا من اليوم الاثنين، وأنه سيتم إجلاء جميع الراغبين في العودة إلى تركيا وقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرهم وأقربائهم.

وأكد البيان أن حملة إجلاء المواطنين ستستمر حتى 28 أبريل/ نيسان الجاري.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إلكار آيجي.

وقال آيجي: "بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، أطلقنا حملة إجلاء واسعة لها قيمة معنوية لدى مواطنينا، وسنجلبهم إلى بلادنا ليقضوا شهر رمضان مع أسرهم".

ولفت إلى أن الخطوط التركية ستقوم بإجلاء 3 آلاف و269 مواطنا تركياً من ألمانيا، وألفين و201 من السعودية وألف و632 من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ذكر أنه سيتم إجلاء مواطنين أتراك من عشرات الدول الأخرى.