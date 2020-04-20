تركيا تجلي رعاياها العالقين من بريطانيا ومصر

أجلت تركيا، الاثنين، 337 من مواطنيها العالقين في بريطانيا بسبب إيقاف الرحلات الجوية، جراء التدابير لمواجهة فيروس كورونا.

وحطت الطائرة التابعة للخطوط التركية التي نقلتهم مساء الاثنين، في مطار أسن بوغا، بالعاصمة أنقرة، حيث خضع العائدون لفحوصات طبية فور وصولهم.

وجرى إرسال المواطنين القادمين من بريطانيا، بحافلات إلى سكن طلابي في ولاية قريق قلعة، حيث سيقضون فترة الحجرة الصحي الاحترازي.

وأجلت تركيا أيضا، الإثنين، 164 من رعاياها الراغبين في العودة من مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت مصادر صحفية، أن المواطنين الأتراك وصلوا إسطنبول على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية.

وأضافت المصادر أن الفرق الطبية في المطار أجروا فحوصاتهم الأولية على العائدين الذين سيخضعون للحجر الصحي بأحد مساكن الطلاب بإسطنبول.

وفي وقت سابق، أجلت السلطات التركية، 171 من مواطنيها من السعودية، و238 من ألمانيا و93 مواطنا من إسبانيا، فضلا عن 164 من رعاياها الراغبين في العودة من مصر.

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر مع ذويهم.

وسبق أن قامت تركيا بإجلاء نحو 25 ألفا من الرعايا الأتراك، من مختلف أنحاء العالم، بعدما تقطعت بهم السبل بسبب التدابير المتخدة ضد الوباء.