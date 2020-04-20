عدد المتعافين من "كورونا" في تركيا يرتفع لـ13 ألفا و430 والإصابات تصل إلى نحو 91 ألفا

أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 13 ألفا و430 في عموم البلاد.

ونشرت الوزارة مساء الاثنين عبر موقعها الإلكتروني، تحديثًا لبيانات كورونا، وعلّق عليها وزيرها فخر الدين قوجه.

ووفقا للبيانات، فإن "السلطات سجلت 4674 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 90 ألفا و980".

كما تم تسجيل 1454 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة إلى 13 ألفا و430، فيما بلغ عدد الوفيات 2140 إثر تسجيل 123 حالة

وأشارت البيانات إلى أن عدد الفحوصات الجديدة بلغت 39 ألفا و703، ليرتفع الإجمالي إلى 673 ألفا و980.

ووفقًا للبيانات، يتلقى ألف و909 من المصابين العلاج بوحدات العناية المركزة.

وتعليقا على الأرقام، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة عبر "تويتر": "سنفوز في هذه الحرب عبر تفاني جيشنا الصحي وإصرارنا على الالتزام بالتدابير".