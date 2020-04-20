وزير الصناعة التركي يعلن تسليم أول قسم من أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أنه تم تسليم مئة جهاز تنفس محلي الصنع للاستخدام اعتباراً من اليوم.

جاء ذلك في حفل افتتاح مدينة باشاك شهير الطبية، اليوم الاثنين، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الفيديو، وعرض لأقسام ومعدات المدينة الطبية من قبل وزيري الصحة والصناعة والتكنولوجيا التركيين.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك تسليم أول دفعة من أجهزة التنفس التي بدأ تصنيعها بشكل متسلسل إلى وزارة الصحة.

وأوضح الوزير التركي أنه سيتم تصنيع 5 آلاف جهاز تنفس صناعي حتى نهاية أيار/ مايو المقبل.

وكان الوزير فارانك قد أعلن قبل نحو 3 أسابيع أن الشركات التركية بدأت الإنتاج المحلي لأجهزة التنفس، مؤكداً أنه أمر حيوي في مكافحة فيروس كورونا.