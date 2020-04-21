أردوغان: بدأنا نلحظ تسطيح منحنى الوباء ونهدف إلى عودة الحياة الطبيعية بعد العيد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بدء رصدهم "تسطيح منحنى" انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، مشيراً إلى أنهم يسعون لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد عيد الفطر.

وقال أردوغان، خلال ترؤسه اجتماعاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم: إن "ما يميزنا عن بقية الدول" التي عانت سرعة انتشار الفيروس هو "امتلاكنا لبنية طبية قوية واتخاذنا للتدابير اللازمة في الوقت المناسب".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده بدأت تشهد نتائج إيجابية للتدابير التي اتخاذتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد قائلاً: "بدأنا نلحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا".

وأضاف: "نهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر عبر ضمان أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".

من جهة أخرى، اعتبر أردوغان أنه "لأول مرة تتاح لتركيا فرصة تبوء موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية"، لافتاً إلى "تحول هذا الوباء الذي يعد مشكلة صحية أساساً إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نتائجه الاقتصادية".

وشدد على ضرورة الاستعداد "للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب وباء كورونا".