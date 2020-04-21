العدالة والتنمية: نرسل مساعدات للدول المحتاجة بعد تلبية احتياجات مواطنينا

أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر تشيليك، أن بلاده ترسل مساعدات للمحتاجين في الخارج بعد تلبية احتياجات مواطنيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، خلال انعقاد اجتماع اللجنة المركزية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الثلاثاء.

وقال تشيليك: "تركيا باتت جاهزة في أعلى مستوى لمكافحة كورونا جراء الثورة التي أنجزتها حكوماتنا المتعاقبة في قطاع الصحة".

ولفت أن مدينة "باشاك شهير الطبية" الذي دخل قسم منها الخدمة، ومستشفيي "مطار أتاتورك" ومنطقة "سنجاق تبه" الجديدين قيد الإنشاء بإسطنبول، ستعزز كفاح تركيا ضد كورونا.

وأضاف: "المثال الأبرز للتضامن الذي استطاع إظهاره حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أزمة كورونا تجلى في المساعدات الطبية التركية".

وأكد أن بلاده قادرة على تلبية جميع احتياجات جمهورية شمال قبرص.

ولفت إلى أن "هناك مشاهد على انهيار التضامن الأوروبي الأسطوري في مواجهة كورونا".

وأشار إلى مصادرة دول داخل الاتحاد الأوروبي مستلزمات طبية كانت متجهة لبدان أخرى داخل التكتل.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى ألفين و259، والإصابات إلى 95 ألفا و591، والمتعافين إلى 14 ألفا و918.