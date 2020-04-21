تركيا.. 119 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى ألفين و259

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 119 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ترفع الحصيلة إلى ألفين و259.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، ونشرها وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر تويتر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات 4 آلاف و611 شخصا، لترتفع الحصيلة إلى 95 ألفا و591.

كما تعافى ألف و488 من الفيروس، لتصل الحصيلة إلى 14 ألفا و918.

وقال وزير الصحة تعليقا على البيانات الأخيرة "لا تفقدوا الأمل أو تتراخوا، وعلينا ألا ننسى أن هذين الأمرين أخطر من الفيروس، لذلك علينا مواصلة الالتزام بالتدابير".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و528 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 174 ألفا، وتعافى أكثر من 667 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.