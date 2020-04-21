تسيير دورية تركية روسية خامسة على طريق "إم 4" بإدلب

سيرت القوات التركية والروسية، الدورية المشتركة الخامسة، على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء عبر صفحتها على تويتر.

وقالت الوزارة إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

وكانت الدورية الرابعة قد أجريت على الطريق المذكور في 15 أبريل/ نيسان الجاري.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو الذي أبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في إدلب.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، والذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.