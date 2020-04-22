الاستخبارات التركية تجلب قياديًا في "بي كا كا" الإرهابي من السويد

تمكّن جهاز الاستخبارات التركي بالتنسيق مع السلطات السويدية المعنية من جلب قيادي في منظمة "بي كا كا" الإرهابية إلى تركيا.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز الاستخبارات التركي تمكّن من جلب الإرهابي "رسول أوزدمير" الملقب بـ"زيبو"، من السويد، بالتنسيق مع السلطات المعنية هناك.

وأشارت إلى أن "أوزدمير" يعد مسؤول ما يسمى بـ"حركة الشباب الثوري الوطني (YDG-H)"، الذراع الشبابي لـ"بي كا كا"، في قضاء "جيزرة" بولاية "شرناق" جنوب شرقي تركيا.

وأوضحت أن الإرهابي المذكور انضم إلى المنظمة عام 2014 وكان يعمل على تأمين مسلحين لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، ذراع "بي كا كا" في سوريا، وشارك في اشتباكات ضد القوات التركية بين عامي 2015 و2016.

ووفقًا لنفس المصادر، فإن "أوزدمير" هرب من تركيا بطرق غير قانونية للعلاج بعد تعرضه لإصابات في ساقه وذراعه خلال عمليات القوات الأمنية، وصدر قرار بالقبض عليه بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، والسجن 15 عامًا.

وعلى خلفية تقدمه بطلب لجوء إلى السويد خلال العام الحالي، نسّق جهاز الاستخبارات التركي مع السلطات السويدية، وتمكن من جلبه إلى تركيا اليوم، وقام بتسليمه إلى الجهات المعنية.