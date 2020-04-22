بريطانيا تحصل على شحنة ثالثة كبيرة من المساعدات التركية الطبية

وصلت طائرة شحن عسكرية بريطانية مطار منطقة "برايز نورتون" جنوبي بريطانيا، قادمة من مطار إسطنبول الدولي، وعلى متنها معدات ومستلزمات طبية مقدمة من تركيا، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي وقت سابق الأربعاء، كانت الطائرة قد أقلعت من مطار إسطنبول الدولي متجهة إلى بريطانيا، بعد تحميلها بمعدات ومستلزمات طبية مقدمة من الحكومة التركية.

ووصلت طائرة الشحن وهي من طراز "إيرباص A400" وتتبع للقوات الجوية الملكية، مطار "برايز نورتون" جنوبي بريطانيا في تمام الساعة 03.30 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي (02.30 تغ).

ومن المنتظر أن يتم إرسال هذه المساعدات إلى عدد من المستشفيات البريطانية التي تعاني نقصا كبيرا في المعدات، لا سيما أن هناك أكثر من 100 شخص من العاملين بالكوادر الطبية قد لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل.

وفي وقت سابق قال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، إنهم في انتظار شحنة كبيرة من معدات الحماية الشخصية تبلغ حمولتها 84 طنًا تقريبًا من تركيا.

وأرسلت تركيا من قبل معدات طبية إلى بريطانيا، بواسطة طائرة شحن عسكرية تابعة لقواتها الجوية.

وسجلت بريطانيا حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 129 ألف إصابة بكورونا، ومايزيد على 17 ألفا و300 وفاة.