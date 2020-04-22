تشاوش أوغلو: الليلة نستكمل إجلاء 15 ألف مواطن

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده ستكمل ليلة اليوم الأربعاء إجلاء 15 ألفا من مواطنيها، ووضعهم بالحجر الصحي في مختلف الولايات.

جاء ذلك في تصريح، الأربعاء، عقب مشاركته بتقنية مؤتمرات الفيديو في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بهدف مناقشة وباء كورونا.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن بلاده أجلت في المرحلة الأولى أكثر من 39 ألفا من مواطنيها في الخارج، من حوالي 70 دولة.

ولفت إلى أن بلاده أطلقت حملة الإجلاء الثانية، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وتنسيق نائبه فؤاد أوقطاي، وجهود وزارة الخارجية.

وتهدف الحملة إلى جلب أكثر من 25 ألفاً من مواطنيها العالقين في 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح تشاوش أوغلو: "في إطار حملة الإجلاء الثانية، الليلة نستكمل جلب 15 ألف مواطن من الخارج، وسنضعهم بالحجر الصحي في مختلف الولايات".

وأضاف: "سنواصل إجلاء بقية مواطنينا، إنها أكبر عملية إجلاء في تاريخ الجمهورية التركية، وننفذها بنجاح دون أن تعترضها أية مشاكل".

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب أكثر من 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و609 آلاف بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 182 ألفا، وتعافى أكثر من 714 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.