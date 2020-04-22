صحيفة فرنسية: الدرون التركية أحدثت انقلاباً في الموازين العسكرية بليبيا

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن موازين القوى العسكرية في ليبيا تغيرت لصالح حكومة الوفاق الوطني منذ بداية العام، وذلك بعد إدخال تركيا جيل جديد من الطائرات بدون طيار إلى الخدمة.

وذكرت الصحيفة في مقال لفريديريك بوبين، نشرته مؤخرا على موقعها، أن التصعيد العسكري الذي حدث في الأيام الأخيرة قرب العاصمة الليبية طرابلس، يكرّس انقلابا في توازن القوى على حساب قوات خليفة حفتر.

وأوضحت أن انقلاب الميزان العسكري الحالي في طرابلس هو نتاج زيادة المشاركة التركية جنبا إلى جنب مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ولا سيما إدخال جيل جديد من الطائرات بدون طيار بتكنولوجيا أكثر كفاءة.

ونقلت الصحيفة عن ولفرام لاخر، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن في برلين، قوله إن "ميزان القوى تغير جذريا منذ بداية العام".

وأرجع "لاخر" السبب في ذلك إلى أن الطائرات من دون طيار التركية وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات التي ركبتها أنقرة في طرابلس، أصبح لها تأثير على منع الطيران الإماراتي من الوصول إلى طرابلس أو مصراتة، "بعد أن كان الإماراتيون يسيطرون على السماء في خدمة حفتر"، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة أن قوات حكومة الوفاق الوطني تمكنت الاثنين، ضمن عملية "عاصفة السلام"، من تحرير 6 مدن ومنطقتين إستراتيجيتين من مليشيا حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

وكانت عملية "عاصفة السلام" قد أطلقتها القوات الحكومية في 26 مارس/ آذار الماضي، وجاءت ردا على انتهاكات ميليشيا حفتر المستمرة والرامية إلى السيطرة على طرابلس.